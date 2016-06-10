私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
PriceChannel_Stop指標に基づいた取引シグナルモジュール - MetaTrader 5のためのライブラリ
- ビュー:
- 842
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
シグナルはバーが閉じるときに形成されます。PriceChannel_Stop指標の色が変わる瞬間は市場参入のための瞬間を示しています。
コンパイルされたPriceChannel_Stop.ex5ファイルをterminal_data_catalogue\MQL5\Indicatorsに配置します。
この売買シグナルモジュールに基づいた取引ロボットの作成は特別なものではありません。それは「MQL5 Wizard for Dummies(ダミーのためのMQL5ウィザード）」稿で詳細に記載されています。売買シグナルモジュールを作成するための一般的な考え方は「Simple Trading Systems Using Semaphore Indicators（セマフォインジケータを使用した単純なトレーディングシステム）」稿に記載されています。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1チャート上の約定の例
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2。検証結果チャート
注意事項：
MQL5ウィザードで作成されたエキスパートアドバイザーは、作成中に追加された売買シグナルの「投票」の結果に基づいてポジションの開閉瞬間を選択ます。メイン売買シグナルモジュール（すべての追加されたものを含む）も「投票」に参加していますが、そのLongCondition()及びShortCondition() メソッドは常に0を返します。
現在のモジュールの数（基本1+1の追加モジュール）によった平滑化が「票」の算出の際に行われるので、閾値は、この事実を考慮して示されるべきです。このため、MQL5ウィザードを使用したエキスパートアドバイザーコードの作成後、Signal_ThresholdOpenとSignal_ThresholdClose値はそれぞれそれぞれ40=(0+80)/2と20=(0+40)/2に設定する必要があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/837
MQL5 ウィザードで使用するための取引シグナルモジュールNonLagDot指標の色が変わる瞬間は市場参入のための瞬間を示しています。LeManSignal指標に基づいた取引シグナルモジュール
MQL5 ウィザードで使用するための取引シグナルモジュールLeManSignal指標の色付きの点は市場参入シグナルとして使われます。
MQL5 ウィザードで使用するための取引シグナルモジュールSidus指標の色付きの点は市場参入シグナルとして使われます。SilverTrend_Signal指標に基づいた取引シグナルモジュール
MQL5 ウィザードで使用するための取引シグナルモジュールSilverTrend_Signal指標の色付きの点は市場参入シグナルとして使われます。