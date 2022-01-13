Otomatik Haber Yatırımcısı Oluşturma

Giriş

Investopedia'da belirtildiği üzere bir haber yatırımcısı, "yayınlanan haberlere göre alım satım veya yatırım kararı veren bir tüccar veya yatırımcıdır." Aslında, diğerlerinin yanı sıra bir ülkenin GSYİH'si, tüketici güven endeksleri ve ülkelerin istihdam verileri gibi ekonomik raporlar genellikle döviz piyasalarında önemli hareketlere neden olur. Siz hiç ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri açıklamasına katıldınız mı? Katıldıysanız, bu raporların dövizlerin yakın geleceğini belirleyebileceğini ve trendlerin tersine çevrilmesi için katalizör görevi görebileceğini zaten biliyorsunuzdur.

Şekil 1. Newspapers B&W. Flickr üzerinde Creative Commons Lisansı kapsamında dağıtılan resim



1. EA'mızı Programlayalım



1.1. Alım Satım Sistemi Fikri



Bu sistemin arkasındaki fikir yukarıda tartıştığımız fikirdir. Bu kulağa harika geliyor, ancak bu kanıtlanmış gerçeği programlama dünyasına nasıl uygulayabiliriz? Temelde iki MQL5 yönüne güveniyoruz. Bir yandan, bir döviz çiftinde verilen haber dizisinin etkisini ölçmek için Momentum göstergesini kullanacağız. Diğer yandan, favori haber takvimimizi dosya sisteminde saklamak için MQL5 dosya fonksiyonları ile çalışacağız. Seçilen dosya biçimi CSV'dir. Bu robotu, elbette Bir diğer MQL5 OOP sınıfı içinde tartışılan kavramsal yaklaşım ile nesne yönelimli paradigma kapsamında programlayacağız. Nesne yönelimli tasarımımız, CSV'yi, EA'nın bu bilgilere dayanarak kararlar verebileceği şekilde bilgisayarın belleğine yükleyecektir.



1.2. Robotun OOP İskeleti



Şu andan itibaren EA'larımızı, sanki canlı varlıklarmış gibi, kavramlar bakış açısından tasarlayacağız. Şimdi OOP insanları olduk, hatırladınız mı? Bu vizyon sayesinde, Uzman Danışmanımızı bir beyin, evrim olarak adlandırabileceğimiz bir şey, bir dizi gösterge ve bir dizi haber gibi birkaç parçadan oluşturabiliriz. Bunların tamamını aşağıda açıklayacağım.

#property copyright "Copyright © 2013, laplacianlab. Jordi Bassagañas" #property link "https://www.mql5.com/tr/articles" #property version "1.00" #property tester_file "news_watcher.csv" #include <..\Experts\NewsWatcher\CNewsWatcher.mqh> input ENUM_TIMEFRAMES Period = PERIOD_M1 ; input int StopLoss= 400 ; input int TakeProfit= 600 ; input double LotSize= 0.01 ; input string CsvFile= "news_watcher.csv" ; MqlTick tick; CNewsWatcher* NW = new CNewsWatcher(StopLoss,TakeProfit,LotSize,CsvFile); int OnInit ( void ) { NW.Init(); NW.GetTechIndicators().GetMomentum().SetHandler( Symbol (), Period , 13 , PRICE_CLOSE ); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete (NW); } void OnTick () { SymbolInfoTick ( _Symbol , tick); NW.GetTechIndicators().GetMomentum().UpdateBuffer( 2 ); NW. OnTick (tick.ask,tick.bid); }

CNewsWatcher EA'nın ana sınıfıdır. Koda bir bakalım:

#include <Trade\Trade.mqh> #include <Mine\Enums.mqh> #include <..\Experts\NewsWatcher\CBrain.mqh> #include <..\Experts\NewsWatcher\CEvolution.mqh> #include <..\Experts\NewsWatcher\CTechIndicators.mqh> class CNewsWatcher { protected : CBrain *m_brain; CEvolution *m_evolution; CTechIndicators *m_techIndicators; CTrade *m_trade; CPositionInfo *m_positionInfo; public : CNewsWatcher( int stop_loss, int take_profit, double lot_size, string csv_file); ~CNewsWatcher( void ); CBrain *GetBrain( void ); CEvolution *GetEvolution( void ); CTechIndicators *GetTechIndicators( void ); CTrade *GetTrade( void ); CPositionInfo *GetPositionInfo( void ); bool Init(); void Deinit( void ); void OnTick ( double ask, double bid); }; CNewsWatcher::CNewsWatcher( int stop_loss, int take_profit, double lot_size, string csv_file) { m_brain= new CBrain(stop_loss,take_profit,lot_size,csv_file); m_evolution= new CEvolution(DO_NOTHING); m_techIndicators= new CTechIndicators; m_trade= new CTrade(); } CNewsWatcher::~CNewsWatcher( void ) { Deinit(); } CBrain *CNewsWatcher::GetBrain( void ) { return m_brain; } CEvolution *CNewsWatcher::GetEvolution( void ) { return m_evolution; } CTechIndicators *CNewsWatcher::GetTechIndicators( void ) { return m_techIndicators; } CTrade *CNewsWatcher::GetTrade( void ) { return m_trade; } CPositionInfo *CNewsWatcher::GetPositionInfo( void ) { return m_positionInfo; } void CNewsWatcher:: OnTick ( double ask, double bid) { if (GetBrain().GetNewsContainer().GetCurrentIndex() < GetBrain().GetNewsContainer().GetTotal()) { double momentumBuffer[]; GetTechIndicators().GetMomentum().GetBuffer(momentumBuffer, 2 ); int timeWindow= 600 ; CNew *currentNew = GetBrain().GetNewsContainer().GetCurrentNew(); int indexCurrentNew = GetBrain().GetNewsContainer().GetCurrentIndex(); if ( TimeGMT () >= currentNew.GetTimeRelease() + timeWindow) { GetBrain().GetNewsContainer().SetCurrentIndex(indexCurrentNew+ 1 ); return ; } if (!m_positionInfo.Select( _Symbol )) { bool timeHasCome = TimeGMT () >= currentNew.GetTimeRelease() - timeWindow && TimeGMT () <= currentNew.GetTimeRelease() + timeWindow; if (timeHasCome && momentumBuffer[ 0 ] > 100.10 ) { GetEvolution().SetStatus(SELL); GetBrain().GetNewsContainer().SetCurrentIndex(indexCurrentNew+ 1 ); } else if (timeHasCome && momentumBuffer[ 0 ] < 99.90 ) { GetEvolution().SetStatus(BUY); GetBrain().GetNewsContainer().SetCurrentIndex(indexCurrentNew+ 1 ); } } else { GetEvolution().SetStatus(DO_NOTHING); } double tp; double sl; switch (GetEvolution().GetStatus()) { case BUY: tp = ask + m_brain.GetTakeProfit() * _Point ; sl = bid - m_brain.GetStopLoss() * _Point ; GetTrade().PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY ,m_brain.GetSize(),ask,sl,tp); break ; case SELL: sl = ask + m_brain.GetStopLoss() * _Point ; tp = bid - m_brain.GetTakeProfit() * _Point ; GetTrade().PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL ,m_brain.GetSize(),bid,sl,tp); break ; case DO_NOTHING: break ; } } else return ; } bool CNewsWatcher::Init( void ) { return true ; } void CNewsWatcher::Deinit( void ) { delete (m_brain); delete (m_evolution); delete (m_techIndicators); delete (m_trade); Print ( "CNewsWatcher deinitialization performed!" ); Print ( "Thank you for using this EA." ); }

Şimdilik, her şeyi çok net anlamadıysanız endişelenmeyin, bu normal. İlk olarak, her şeyin nasıl çalıştığını anlamak için bu Uzman Danışmanın bütün bölümlerini incelemeniz gerekir. İlk olarak bu makaleyi yüzeysel olarak okumanızı, ardından daha derin ikinci ve üçüncü okumalar yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada ben de CNewsWatcher'ın bazı kilit kısımlarını açıklamaya çalışacağım.



EA'nın en önemli kısmı, tabi ki, CNewsWatcher'ın çalışma için bir OO haber kapsayıcı kullandığını göreceğiniz OnTick yöntemidir. Gerçek dünyadaki bir gazete olarak görülebilecek bu parça, EA kullanıcısının alım satım yapmak istediği haberleri içerir.

Haber kapsayıcısını şu şekilde aldığımızı unutmayın:

GetBrain().GetNewsContainer();

Ve işlenecek güncel haberleri şu şekilde alıyoruz:

CNew *currentNew = GetBrain().GetNewsContainer().GetCurrentNew();

Bu da CBrain aracılığıyla yapılıyor. EA'nın doğru bir şekilde çalışması için gerekli olan şeyleri içeren nesne yönelimli tasarımımızda CBrain'in önemli bir merkezi nokta olduğunu unutmayın, bu salt okunur bellek (ROM) gibi bir şeydir.

#include <..\Experts\NewsWatcher\CNewsContainer.mqh> class CBrain { protected : double m_size; int m_stopLoss; int m_takeProfit; CNewsContainer *m_news_container; public : CBrain( int stopLoss, int takeProfit, double size, string csv); ~CBrain( void ); double GetSize( void ); int GetStopLoss( void ); int GetTakeProfit( void ); CNewsContainer *GetNewsContainer( void ); void SetSize( double size); void SetStopLoss( int stopLoss); void SetTakeProfit( int takeProfit); bool Init(); void Deinit( void ); }; CBrain::CBrain( int stopLoss, int takeProfit, double size, string csv) { m_size=size; m_stopLoss=stopLoss; m_takeProfit=takeProfit; m_news_container= new CNewsContainer(csv); } CBrain::~CBrain( void ) { Deinit(); } double CBrain::GetSize( void ) { return m_size; } int CBrain::GetStopLoss( void ) { return m_stopLoss; } int CBrain::GetTakeProfit( void ) { return m_takeProfit; } CNewsContainer *CBrain::GetNewsContainer( void ) { return m_news_container; } void CBrain::SetSize( double size) { m_size=size; } void CBrain::SetStopLoss( int stopLoss) { m_stopLoss=stopLoss; } void CBrain::SetTakeProfit( int takeProfit) { m_takeProfit=takeProfit; } bool CBrain::Init( void ) { return true ; } void CBrain::Deinit( void ) { delete (m_news_container); Print ( "CBrain deinitialization performed!" ); }

CNewsWatcher temelde kapsayıcıda (gazete) saklanan haberleri sıra sıra okur. Bu sırada fiyatta güçlü bir ivmelenme varsa, piyasada bir emir verir.



Robot, lot alımı veya satımına dair reaktif bir şekilde programlanmıştır. Diyelim ki, güçlü bir yukarı yönlü hareket oluştuğunda, EA fiyatın geri çekileceğini varsayar ve dolayısıyla satış yapar. Benzer şekilde, güçlü bir aşağı yönlü hareket oluştuğunda, robot fiyatın kısa sürede geri çekileceğini düşünerek piyasada uzun bir pozisyon açar. Bu elbette geliştirilebilir; daha önce belirtildiği gibi, bu makalede yüksek ölçüde verimli bir otomatik haber yatırımcısı geliştirmek için yeterli alan yoktur, amaç sadece kendi geliştirmelerinizde ilerlemeye devam edebilmeniz için size teknik temel bilgileri sağlamaktır.



Şekil 2. Robot on the Taff. Flickr üzerinde Creative Commons Lisansı kapsamında dağıtılan görüntü







Bir kez daha, uygulamalarımızı kavram perspektifinden ele almaya karar verdiğimizden, yeni paradigmaya bağlı kalmak amacıyla teknik göstergeler için kendi nesne yönelimli sarmalayıcılarımızı programlamak ilginçtir. Bu şekilde, bu yapboz parçası her şeye çok daha iyi uymaktadır. Diyelim ki geliştirmemizin bu kısmında, orijinal haliyle pek de OO olmayan bu MQL5 ile daha rahat çalışabilmemiz için nesne yönelimli bir çerçeve gibi bir şey oluşturma avantajından yararlanıyoruz.



Bu noktada, MQL5 Standart Kitaplığından bahsetmek ilginç olacaktır. Bu kitaplık, son kullanıcılar için programları yazmayı (göstergeler, betikler, uzmanlar) kolaylaştırarak MQL5 dahili fonksiyonlarından çoğuna rahat erişim sağlamaktadır. Aslında, bazı Standart Kitaplık fonksiyonlarını bugünün alıştırmasında kullanacağız, çünkü belirtildiği gibi OO programlama bakış açısından bu şekilde çok daha rahat. Açık bir örnek, biraz sonra açıklayacağım haber kapsayıcıdır; burada, karmaşık türdeki özel nesne yönelimli haberlerimizi bilgisayarın RAM'inde saklamak için CarrayObj MQL5 sınıfını kullanacağız.



Lütfen bu konuya dair daha fazla bilgi edinmek için Standart Kitaplık başlıklı resmi belgelere göz atın ve göstergeler ile çalışmak için Standart Kitaplığın halihazırda bazı sınıflar ile birlikte geldiğini unutmayın. Bu makale, eğitim amacıyla bazı basit örnekler yoluyla nesne yönelimli materyaller ile çalışma gerekliliğini tartışmaktadır.





#include <..\Experts\NewsWatcher\CMomentum.mqh> class CTechIndicators { protected : CMomentum *m_momentum; public : CTechIndicators( void ); ~CTechIndicators( void ); CMomentum *GetMomentum( void ); bool Init(); void Deinit( void ); }; CTechIndicators::CTechIndicators( void ) { m_momentum = new CMomentum; } CTechIndicators::~CTechIndicators( void ) { Deinit(); } CMomentum* CTechIndicators::GetMomentum( void ) { return m_momentum; } bool CTechIndicators::Init( void ) { return true ; } void CTechIndicators::Deinit( void ) { delete (m_momentum); Print ( "CTechIndicators deinitialization performed!" ); }

class CMomentum { protected : int m_handler; double m_buffer[]; public : CMomentum( void ); ~CMomentum( void ); int GetHandler( void ); void GetBuffer( double &buffer[], int ammount); bool SetHandler( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, int mom_period, ENUM_APPLIED_PRICE mom_applied_price); bool UpdateBuffer( int ammount); }; CMomentum::CMomentum( void ) { ArraySetAsSeries (m_buffer, true ); } CMomentum::~CMomentum( void ) { IndicatorRelease (m_handler); ArrayFree (m_buffer); } int CMomentum::GetHandler( void ) { return m_handler; } void CMomentum::GetBuffer( double &buffer[], int ammount) { ArrayCopy (buffer, m_buffer, 0 , 0 , ammount); } bool CMomentum::SetHandler( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, int mom_period, ENUM_APPLIED_PRICE mom_applied_price) { if ((m_handler= iMomentum (symbol,period,mom_period,mom_applied_price))== INVALID_HANDLE ) { printf ( "Error creating Momentum indicator" ); return false ; } return true ; } bool CMomentum::UpdateBuffer( int ammount) { if ( CopyBuffer (m_handler, 0 , 0 , ammount, m_buffer) < 0 ) { Alert ( "Error copying Momentum buffers, error: " , GetLastError ()); return false ; } return true ; }





1.4. Haberler için bir Nesne Yönelimli Kapsayıcı



Haberler, kavram olarak, EA'mızın ilgilenmesi gereken temel bir parçadır. Bu kilit parçayı, bunu nesne yönelimli bir haber kapsayıcısına yerleştirmenin iyi bir fikir olduğu sonucuna varmak için, bir gazeteymiş gibi düşünebiliriz. Basitçe ifade edecek olursak, CNewsContainer adlı bu OO kapsayıcısı gazetedir. Ve tabii ki haberler içeren bir gazete hayal edebiliyorsak, aynı zamanda bizim nesneler etki alanımızda CNew olarak adlandırılan haber kavramını da modellememiz gerekir. Bu, gerçek dünyadaki haberleri temsil eden özel nesne yönelimli türümüzdür.





1.4.1. CNewsContainer, Haber Kapsayıcı

#include <Files\FileTxt.mqh> #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <..\Experts\NewsWatcher\CNew.mqh> class CNewsContainer { protected : string m_csv; CFileTxt m_fileTxt; int m_currentIndex; int m_total; CArrayObj *m_news; public : CNewsContainer( string csv); ~CNewsContainer( void ); int GetCurrentIndex( void ); int GetTotal( void ); CNew *GetCurrentNew(); CArrayObj *GetNews( void ); void SetCurrentIndex( int index); void SetTotal( int total); void SetNews( void ); bool Init(); void Deinit( void ); }; CNewsContainer::CNewsContainer( string csv) { m_csv=csv; m_news= new CArrayObj; SetNews(); } CNewsContainer::~CNewsContainer( void ) { Deinit(); } int CNewsContainer::GetCurrentIndex( void ) { return m_currentIndex; } int CNewsContainer::GetTotal( void ) { return m_total; } CArrayObj *CNewsContainer::GetNews( void ) { return m_news; } CNew *CNewsContainer::GetCurrentNew( void ) { return m_news.At(m_currentIndex); } void CNewsContainer::SetCurrentIndex( int index) { m_currentIndex=index; } void CNewsContainer::SetTotal( int total) { m_total=total; } void CNewsContainer::SetNews( void ) { SetCurrentIndex( 0 ); string sep= ";" ; ushort u_sep; string substrings[]; u_sep= StringGetCharacter (sep, 0 ); int file_handle=m_fileTxt.Open(m_csv, FILE_READ | FILE_CSV ); if (file_handle!= INVALID_HANDLE ) { while (! FileIsEnding (file_handle)) { string line = FileReadString (file_handle); int k = StringSplit (line,u_sep,substrings); CNew *current = new CNew(substrings[ 0 ],( datetime )substrings[ 1 ],substrings[ 2 ]); m_news.Add(current); } FileClose (file_handle); m_news.Delete( 0 ); SetTotal(m_news.Total()); } else { Print ( "Failed to open the file " ,m_csv); Print ( "Error code " , GetLastError ()); } } bool CNewsContainer::Init( void ) { return true ; } void CNewsContainer::Deinit( void ) { m_news.DeleteRange( 0 , m_total- 1 ); delete (m_news); Print ( "CNewsContainer deinitialization performed!" ); }

SetNews, CNewsContainer'ın en önemli yöntemidir. Bu yöntem CSV dosyasını okur ve bunu CNew türünde nesneler biçiminde bilgisayarın RAM'ine yükler. Bu arada, CSV dosyalarının data_folder\MQL5\FILES\ içinde saklanması gerektiğini hala söylemedim. SetNews içinde kullanılan fonksiyonları daha iyi anlamak için lütfen Dosya fonksiyonlarına bakın.





1.4.2. CNew, Haberin Kendisi

#include <Object.mqh> class CNew : public CObject { protected : string m_country; datetime m_time_release; string m_name; public : CNew( string country, datetime time_release, string name); ~CNew( void ); string GetCountry( void ); datetime GetTimeRelease( void ); string GetName( void ); void SetCountry( string country); void SetTimeRelease( datetime time_release); void SetName( string name); bool Init(); void Deinit( void ); }; CNew::CNew( string country, datetime time_release, string name) { m_country=country; m_time_release=time_release; m_name=name; } CNew::~CNew( void ) { Deinit(); } string CNew::GetCountry( void ) { return m_country; } datetime CNew::GetTimeRelease( void ) { return m_time_release; } string CNew::GetName( void ) { return m_name; } void CNew::SetCountry( string country) { m_country=country; } void CNew::SetTimeRelease( datetime timeRelease) { m_time_release=timeRelease; } void CNew::SetName( string name) { m_name=name; } bool CNew::Init( void ) { return true ; } void CNew::Deinit( void ) { Print ( "CNew deinitialization performed!" ); }





2. Backtesting ExpertNewsWatcher.mq5





2.1. Ekler

ExpertNewsWatcher aşağıdaki dosyalardan oluşur:



Enums.mqh

CBrain.mqh

CEvolution.mqh

CMomentum.mqh

CNew.mqh

CNewsContainer.mqh

CNewsWatcher.mqh

CTechIndicators.mqh

ExpertNewsWatcher.mq5

news_watcher.txt

2.2. Yükleme talimatları

İlk olarak, özel öğelerinizi saklamak için MQL5\Include\Mine klasörü oluşturmalı ve ardından Enums.mqh dosyasını buraya kopyalamalısınız. Bundan sonra, MQL5\Experts\NewsWatcher klasörü oluşturmalı ve aşağıdaki dosyaları kopyalamalısınız:



CBrain.mqh

CEvolution.mqh

CMomentum.mqh

CNew.mqh

CNewsContainer.mqh

CNewsWatcher.mqh

CTechIndicators.mqh

ExpertNewsWatcher.mq5

Çok önemli not! Son olarak, lütfen news_watcher.txtdosyasını alın, bunu news_watcher.csv olarak yeniden adlandırın ve data_folder\MQL5\FILES\ içine taşıyın. Bu belgenin yayınlandığı tarihte, MQL5 form gönderimi .csv dosyalarının gönderilmesine izin vermemektedir, ancak .txt dosyalarının gönderilmesine izin vermektedir.



Derlemeyi unutmayın. Bu noktadan itibaren, diğer herhangi bir Uzman Danışmanda yaptığınız gibi ExpertNewsWatcher'ı geriye dönük test edebilirsiniz.



2.3. Geriye dönük test sonuçları



ExpertNewsWatcher şu başlangıç giriş parametreleri ile çalıştırılmıştır:



Dönem = 1 Dakika

StopLoss = 400

TakeProfit = 600

LotSize = 0,01

CsvFile = news_watcher.csv

Başlangıçta, robotun kontrollü bir ortamda nasıl davrandığını görmek için zaman aralıklı şekilde bir dizi farazi haber içeren aşağıdaki sahte verileri kullandım. Bunun nedeni, bu dönemlerin belirlenmiş önkoşulları karşılamasıdır, yani bu zamanlarda momentum, alış veya satış eylemlerini tetikleyecek kadar büyüktür. Düşündüğünüz her şeyi test etmek için bu girişler sayfasını kullanabilirsiniz.



news_watcher.csv içinde saklanacak bazı sahte veriler:



Country;Time;Event USD; 2013.06 . 03 17 : 19 : 00 ;A. Momentum equals 100.47 USD; 2013.06 . 13 17 : 09 : 00 ;B. Momentum equals 100.40 USD; 2013.06 . 21 18 : 52 : 00 ;C. Momentum equals 100.19 USD; 2013.07 . 01 17 : 32 : 00 ;D. Momentum equals 100.18 USD; 2013.07 . 08 15 : 17 : 00 ;E. Momentum equals 100.18 USD; 2013.07 . 16 10 : 00 : 00 ;F. Momentum equals 99.81 USD; 2013.07 . 24 09 : 30 : 00 ;G. Momentum equals 100.25









Şekil 3. Sahte veriler ile elde edilen sonuçlar



Farazi haberleri içeren yukarıdaki grafik, bu robotun gerçek bir ortamda nasıl davranabileceğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Lütfen DailyFX adresinden alınan aşağıdaki gerçek verileri alın, bunları news_watcher.csv içine yerleştirin ve ExpertNewsWatcher'ı yeniden çalıştırın.



news_watcher.csv içinde saklanacak bazı gerçek veriler:

Country;Time;Event USD;2013.07.15 12:00:00;USD Fed's Tarullo Speaks on Banking Regulation in Washington USD;2013.07.15 12:30:00;USD Advance Retail Sales (JUN) and others USD;2013.07.15 14:00:00;USD USD Business Inventories (MAY) USD;2013.07.15 21:00:00;USD EIA Gasoline and Diesel Fuel Update USD;2013.07.16 12:30:00;USD Several Consumer Price Indexes USD;2013.07.16 13:00:00;USD USD Net Long-term TIC Flows (MAY) & USD Total Net TIC Flows (MAY) USD;2013.07.16 13:15:00;USD Industrial Production (JUN) and others USD;2013.07.16 14:00:00;USD NAHB Housing Market Index (JUL) USD;2013.07.16 18:15:00;USD Fed's George Speaks on Economic Conditions and Agriculture USD;2013.07.22 12:30:00;USD Chicago Fed Nat Activity Index (JUN) USD;2013.07.22 14:00:00;USD Existing Home Sales (MoM) (JUN) & Existing Home Sales (JUN) USD;2013.07.22 21:00:00;USD EIA Gasoline and Diesel Fuel Update USD;2013.07.23 13:00:00;USD House Price Index (MoM) (MAY) USD;2013.07.23 14:00:00;USD Richmond Fed Manufacturing Index (JUL) USD;2013.07.24 11:00:00;USD MBA Mortgage Applications (JUL 19) USD;2013.07.24 12:58:00;USD Markit US PMI Preliminary (JUL) USD;2013.07.24 14:00:00;USD USD New Home Sales (MoM) (JUN) & USD New Home Sales (JUN) USD;2013.07.24 14:30:00;USD USD DOE U.S. Crude Oil Inventories (JUL 19) and others









Şekil 4. Gerçek veriler ile elde edilen sonuçlar



Bu basit haber işlemcisi yalnızca belirli bir zamanda gerçekleşen tek bir habere yanıt verebilir. Bu nedenle, örneğin 2013.07.15 12:30:00 olan belirli bir saatte birkaç haber meydana gelebilir. Belirli bir zamanda birkaç önemli haber meydana geliyorsa, lütfen CSV dosyasına tek bir giriş yazın.



Buna ek olarak, EA'nın gerçek veriler ile çalışırken piyasaya yalnızca üç işlemi girdiğini gözlemleyin. Bunun nedeni, zamanı aralıklı önceki farazi haberlerin aksine, gerçek hayatta bazı haberlerin üst üste gelmesidir. Robotumuz, halihazırda açık bir pozisyon varken gelen bir haberi yok sayarak, seriden gelen ilk işlemi ilk önce kapatacak şekilde planlanmıştır.

double momentumBuffer[]; GetTechIndicators().GetMomentum().GetBuffer(momentumBuffer, 2 ); int timeWindow= 600 ; CNew *currentNew = GetBrain().GetNewsContainer().GetCurrentNew(); int indexCurrentNew = GetBrain().GetNewsContainer().GetCurrentIndex(); if ( TimeGMT () >= currentNew.GetTimeRelease() + timeWindow) { GetBrain().GetNewsContainer().SetCurrentIndex(indexCurrentNew+ 1 ); return ; } if (!m_positionInfo.Select( _Symbol )) { bool timeHasCome = TimeGMT () >= currentNew.GetTimeRelease() - timeWindow && TimeGMT () <= currentNew.GetTimeRelease() + timeWindow; if (timeHasCome && momentumBuffer[ 0 ] > 100.10 ) { GetEvolution().SetStatus(SELL); GetBrain().GetNewsContainer().SetCurrentIndex(indexCurrentNew+ 1 ); } else if (timeHasCome && momentumBuffer[ 0 ] < 99.90 ) { GetEvolution().SetStatus(BUY); GetBrain().GetNewsContainer().SetCurrentIndex(indexCurrentNew+ 1 ); } } else { GetEvolution().SetStatus(DO_NOTHING); }





Sonuç



Bu makale, size basit bir OO EA'nın sıfırdan nasıl oluşturulacağını gösteren ve nesne yönelimli programlamaya dair bazı ipuçları sağlayan Bir Diğer MQL5 OOP sınıfı makalesinin devamı niteliğinde olmuştur. Aynı anlayışla, bu metin de size kendi haber yatırımcılarınızı oluşturmanıza yardımcı olacak gerekli araçları sağlamıştır. OO tasarımlarımız ile rahatça çalışabilmemiz için, nesne yönelimli kapsayıcıların ve nesne yönelimli sarmalayıcıların uygulanmasını ele aldık. Ayrıca, dosya sistemi ile çalışmak için MQL5 Standart Kitaplığı ve MQL5 fonksiyonlarını da tartıştık.

