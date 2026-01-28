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Сигналы / MetaTrader 5 / Eriksson Systems TEST
Jimmy Peter Eriksson

Eriksson Systems TEST

Jimmy Peter Eriksson
Jimmy Peter Eriksson

Jimmy Peter Eriksson

4.4 (141)
I have over 5 years of experience in trading and system development, focused on building structured and rule-based automated trading systems.
My approach is simple: real strategies, real logic — no martingale, no grid systems, and no hidden risk mechanics.
7 продуктов 13 сигналов 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 18%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 674
Прибыльных трейдов:
775 (46.29%)
Убыточных трейдов:
899 (53.70%)
Лучший трейд:
238.63 USD
Худший трейд:
-210.91 USD
Общая прибыль:
17 316.40 USD (904 401 pips)
Общий убыток:
-16 441.60 USD (771 726 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (325.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
620.38 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
90.75%
Макс. загрузка депозита:
99.87%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
1 132 (67.62%)
Коротких трейдов:
542 (32.38%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
22.34 USD
Средний убыток:
-18.29 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-413.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-413.65 USD (16)
Прирост в месяц:
10.93%
Годовой прогноз:
132.63%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
225.50 USD
Максимальная:
1 462.12 USD (23.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.41% (1 460.12 USD)
По эквити:
3.61% (209.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 855
XAUUSD 428
WS30 142
GDAXI 134
EURUSD 115
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -225
XAUUSD 1.2K
WS30 -61
GDAXI 9
EURUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 10K
XAUUSD 126K
WS30 -286
GDAXI -3.7K
EURUSD 513
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +238.63 USD
Худший трейд: -211 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +325.84 USD
Макс. убыток в серии: -413.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2251
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
еще 23...
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This is a combined portfolio using all of my Expert Advisors available on the MQL5 Market:

Prop Firm Gold EA:

Gold Atlas:

Market Anomalies:

RangeBreakout:

Нет отзывов
2026.07.21 20:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.17 12:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.02 17:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 06:18
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.30 21:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 01:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.29 19:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.25 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 06:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 21:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 04:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.22 21:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.28 12:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.31 15:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.19 12:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Eriksson Systems TEST
49 USD в месяц
18%
0
0
USD
5.9K
USD
29
99%
1 674
46%
91%
1.05
0.52
USD
23%
1:200
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