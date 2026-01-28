- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 674
Прибыльных трейдов:
775 (46.29%)
Убыточных трейдов:
899 (53.70%)
Лучший трейд:
238.63 USD
Худший трейд:
-210.91 USD
Общая прибыль:
17 316.40 USD (904 401 pips)
Общий убыток:
-16 441.60 USD (771 726 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (325.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
620.38 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
90.75%
Макс. загрузка депозита:
99.87%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
1 132 (67.62%)
Коротких трейдов:
542 (32.38%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
22.34 USD
Средний убыток:
-18.29 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-413.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-413.65 USD (16)
Прирост в месяц:
10.93%
Годовой прогноз:
132.63%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
225.50 USD
Максимальная:
1 462.12 USD (23.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.41% (1 460.12 USD)
По эквити:
3.61% (209.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|855
|XAUUSD
|428
|WS30
|142
|GDAXI
|134
|EURUSD
|115
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-225
|XAUUSD
|1.2K
|WS30
|-61
|GDAXI
|9
|EURUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|10K
|XAUUSD
|126K
|WS30
|-286
|GDAXI
|-3.7K
|EURUSD
|513
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +238.63 USD
Худший трейд: -211 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +325.84 USD
Макс. убыток в серии: -413.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2251
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
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This is a combined portfolio using all of my Expert Advisors available on the MQL5 Market:
Prop Firm Gold EA:
Gold Atlas:
Market Anomalies:
RangeBreakout:
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
29
99%
1 674
46%
91%
1.05
0.52
USD
USD
23%
1:200