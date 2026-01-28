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Jimmy Peter Eriksson

Eriksson Systems TEST

Jimmy Peter Eriksson
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4.4 (142)
I have over 5 years of experience in trading and system development, focused on building structured and rule-based automated trading systems.
My approach is simple: real strategies, real logic — no martingale, no grid systems, and no hidden risk mechanics.
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交易:
1 701
盈利交易:
783 (46.03%)
亏损交易:
918 (53.97%)
最好交易:
238.63 USD
最差交易:
-210.91 USD
毛利:
17 385.46 USD (908 172 pips)
毛利亏损:
-16 670.96 USD (782 287 pips)
最大连续赢利:
15 (325.84 USD)
最大连续盈利:
620.38 USD (14)
夏普比率:
0.02
交易活动:
90.75%
最大入金加载:
99.87%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.49
长期交易:
1 152 (67.72%)
短期交易:
549 (32.28%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
22.20 USD
平均损失:
-18.16 USD
最大连续失误:
16 (-413.65 USD)
最大连续亏损:
-413.65 USD (16)
每月增长:
7.85%
年度预测:
95.23%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
225.50 USD
最大值:
1 462.12 USD (23.44%)
相对跌幅:
结余:
23.41% (1 460.12 USD)
净值:
3.61% (209.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 869
XAUUSD 435
WS30 144
GDAXI 136
EURUSD 117
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -274
XAUUSD 1.1K
WS30 -89
GDAXI 13
EURUSD -30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 9.3K
XAUUSD 120K
WS30 -468
GDAXI -3.6K
EURUSD 410
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +238.63 USD
最差交易: -211 USD
最大连续赢利: 14
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最大连续盈利: +325.84 USD
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OneRoyal-Server
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ICMarketsSC-MT5-2
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Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
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VTMarkets-Live
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CapitalPointTrading-MT5-4
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TradeMaxGlobal-Live
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ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.71 × 2251
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
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2026.07.21 20:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.17 12:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.02 17:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 06:18
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.30 21:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 01:58
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2026.06.29 19:54
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2026.06.25 14:48
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2026.06.25 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.25 06:42
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2026.06.24 21:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 04:44
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2026.06.22 21:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 15:36
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2026.04.28 12:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.31 15:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.19 12:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
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