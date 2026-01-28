- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 701
盈利交易:
783 (46.03%)
亏损交易:
918 (53.97%)
最好交易:
238.63 USD
最差交易:
-210.91 USD
毛利:
17 385.46 USD (908 172 pips)
毛利亏损:
-16 670.96 USD (782 287 pips)
最大连续赢利:
15 (325.84 USD)
最大连续盈利:
620.38 USD (14)
夏普比率:
0.02
交易活动:
90.75%
最大入金加载:
99.87%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.49
长期交易:
1 152 (67.72%)
短期交易:
549 (32.28%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
22.20 USD
平均损失:
-18.16 USD
最大连续失误:
16 (-413.65 USD)
最大连续亏损:
-413.65 USD (16)
每月增长:
7.85%
年度预测:
95.23%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
225.50 USD
最大值:
1 462.12 USD (23.44%)
相对跌幅:
结余:
23.41% (1 460.12 USD)
净值:
3.61% (209.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|869
|XAUUSD
|435
|WS30
|144
|GDAXI
|136
|EURUSD
|117
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-274
|XAUUSD
|1.1K
|WS30
|-89
|GDAXI
|13
|EURUSD
|-30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|9.3K
|XAUUSD
|120K
|WS30
|-468
|GDAXI
|-3.6K
|EURUSD
|410
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +238.63 USD
最差交易: -211 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +325.84 USD
最大连续亏损: -413.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2251
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
This is a combined portfolio using all of my Expert Advisors available on the MQL5 Market:
Prop Firm Gold EA:
Gold Atlas:
Market Anomalies:
RangeBreakout:
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
14%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
30
99%
1 701
46%
91%
1.04
0.42
USD
USD
23%
1:200