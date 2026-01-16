- Прирост
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
246 (61.04%)
Убыточных трейдов:
157 (38.96%)
Лучший трейд:
78.30 USD
Худший трейд:
-24.40 USD
Общая прибыль:
811.34 USD (479 109 pips)
Общий убыток:
-416.12 USD (8 585 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (228.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
228.74 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
155
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.45
Длинных трейдов:
206 (51.12%)
Коротких трейдов:
197 (48.88%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
3.30 USD
Средний убыток:
-2.65 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-161.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-161.10 USD (9)
Прирост в месяц:
12.66%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.24 USD
Максимальная:
161.34 USD (4.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.62% (163.80 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
