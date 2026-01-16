СигналыРазделы
Sanjay Chandak

ForexModel

Sanjay Chandak
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2026 13%
VantageInternational-Live 14
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
246 (61.04%)
Убыточных трейдов:
157 (38.96%)
Лучший трейд:
78.30 USD
Худший трейд:
-24.40 USD
Общая прибыль:
811.34 USD (479 109 pips)
Общий убыток:
-416.12 USD (8 585 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (228.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
228.74 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
155
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.45
Длинных трейдов:
206 (51.12%)
Коротких трейдов:
197 (48.88%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
3.30 USD
Средний убыток:
-2.65 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-161.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-161.10 USD (9)
Прирост в месяц:
12.66%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.24 USD
Максимальная:
161.34 USD (4.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.62% (163.80 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD+ 395
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD+ 405
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD+ 5.5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +78.30 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +228.74 USD
Макс. убыток в серии: -161.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Forex Machine learning model
Нет отзывов
2026.01.16 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
