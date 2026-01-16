- 자본
- 축소
트레이드:
403
이익 거래:
246 (61.04%)
손실 거래:
157 (38.96%)
최고의 거래:
78.30 USD
최악의 거래:
-24.40 USD
총 수익:
811.34 USD (479 109 pips)
총 손실:
-416.12 USD (8 585 pips)
연속 최대 이익:
9 (228.74 USD)
연속 최대 이익:
228.74 USD (9)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
155
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.45
롱(주식매수):
206 (51.12%)
숏(주식차입매도):
197 (48.88%)
수익 요인:
1.95
기대수익:
0.98 USD
평균 이익:
3.30 USD
평균 손실:
-2.65 USD
연속 최대 손실:
9 (-161.10 USD)
연속 최대 손실:
-161.10 USD (9)
월별 성장률:
12.66%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.24 USD
최대한의:
161.34 USD (4.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.62% (163.80 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|395
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD+
|405
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD+
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +78.30 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +228.74 USD
연속 최대 손실: -161.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 14"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Forex Machine learning model
