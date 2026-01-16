SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / ForexModel
Sanjay Chandak

ForexModel

Sanjay Chandak
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 13%
VantageInternational-Live 14
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
403
Negociações com lucro:
246 (61.04%)
Negociações com perda:
157 (38.96%)
Melhor negociação:
78.30 USD
Pior negociação:
-24.40 USD
Lucro bruto:
811.34 USD (479 109 pips)
Perda bruta:
-416.12 USD (8 585 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (228.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
228.74 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
155
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.45
Negociações longas:
206 (51.12%)
Negociações curtas:
197 (48.88%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
0.98 USD
Lucro médio:
3.30 USD
Perda média:
-2.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-161.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-161.10 USD (9)
Crescimento mensal:
12.66%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.24 USD
Máximo:
161.34 USD (4.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.62% (163.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD+ 395
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD+ 405
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD+ 5.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +78.30 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +228.74 USD
Máxima perda consecutiva: -161.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 14" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Forex Machine learning model
Sem comentários
2026.01.16 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar