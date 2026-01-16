- Crescimento
Negociações:
403
Negociações com lucro:
246 (61.04%)
Negociações com perda:
157 (38.96%)
Melhor negociação:
78.30 USD
Pior negociação:
-24.40 USD
Lucro bruto:
811.34 USD (479 109 pips)
Perda bruta:
-416.12 USD (8 585 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (228.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
228.74 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
155
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.45
Negociações longas:
206 (51.12%)
Negociações curtas:
197 (48.88%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
0.98 USD
Lucro médio:
3.30 USD
Perda média:
-2.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-161.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-161.10 USD (9)
Crescimento mensal:
12.66%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.24 USD
Máximo:
161.34 USD (4.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.62% (163.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|395
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD+
|405
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD+
|5.5K
|
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 14" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Forex Machine learning model
