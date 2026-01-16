- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
403
盈利交易:
246 (61.04%)
亏损交易:
157 (38.96%)
最好交易:
78.30 USD
最差交易:
-24.40 USD
毛利:
811.34 USD (479 109 pips)
毛利亏损:
-416.12 USD (8 585 pips)
最大连续赢利:
9 (228.74 USD)
最大连续盈利:
228.74 USD (9)
夏普比率:
0.17
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
155
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.45
长期交易:
206 (51.12%)
短期交易:
197 (48.88%)
利润因子:
1.95
预期回报:
0.98 USD
平均利润:
3.30 USD
平均损失:
-2.65 USD
最大连续失误:
9 (-161.10 USD)
最大连续亏损:
-161.10 USD (9)
每月增长:
12.66%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.24 USD
最大值:
161.34 USD (4.55%)
相对跌幅:
结余:
4.62% (163.80 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|395
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD+
|405
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD+
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +78.30 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +228.74 USD
最大连续亏损: -161.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Forex Machine learning model
