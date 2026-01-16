SegnaliSezioni
Sanjay Chandak

ForexModel

Sanjay Chandak
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2026 13%
VantageInternational-Live 14
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
403
Profit Trade:
246 (61.04%)
Loss Trade:
157 (38.96%)
Best Trade:
78.30 USD
Worst Trade:
-24.40 USD
Profitto lordo:
811.34 USD (479 109 pips)
Perdita lorda:
-416.12 USD (8 585 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (228.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.74 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
155
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.45
Long Trade:
206 (51.12%)
Short Trade:
197 (48.88%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
3.30 USD
Perdita media:
-2.65 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-161.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-161.10 USD (9)
Crescita mensile:
12.66%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 USD
Massimale:
161.34 USD (4.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.62% (163.80 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 395
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 405
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 5.5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +78.30 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +228.74 USD
Massima perdita consecutiva: -161.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Forex Machine learning model
Non ci sono recensioni
2026.01.16 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
