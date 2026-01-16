- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
403
Gewinntrades:
246 (61.04%)
Verlusttrades:
157 (38.96%)
Bester Trade:
78.30 USD
Schlechtester Trade:
-24.40 USD
Bruttoprofit:
811.34 USD (479 109 pips)
Bruttoverlust:
-416.12 USD (8 585 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (228.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
228.74 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
155
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.45
Long-Positionen:
206 (51.12%)
Short-Positionen:
197 (48.88%)
Profit-Faktor:
1.95
Mathematische Gewinnerwartung:
0.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-161.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-161.10 USD (9)
Wachstum pro Monat :
12.66%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.24 USD
Maximaler:
161.34 USD (4.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.62% (163.80 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|395
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD+
|405
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD+
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Bester Trade: +78.30 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +228.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -161.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 14" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Forex Machine learning model
