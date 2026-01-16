- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
403
利益トレード:
246 (61.04%)
損失トレード:
157 (38.96%)
ベストトレード:
78.30 USD
最悪のトレード:
-24.40 USD
総利益:
811.34 USD (479 109 pips)
総損失:
-416.12 USD (8 585 pips)
最大連続の勝ち:
9 (228.74 USD)
最大連続利益:
228.74 USD (9)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
155
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.45
長いトレード:
206 (51.12%)
短いトレード:
197 (48.88%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
0.98 USD
平均利益:
3.30 USD
平均損失:
-2.65 USD
最大連続の負け:
9 (-161.10 USD)
最大連続損失:
-161.10 USD (9)
月間成長:
12.66%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.24 USD
最大の:
161.34 USD (4.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.62% (163.80 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|395
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD+
|405
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD+
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 14"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Forex Machine learning model
レビューなし