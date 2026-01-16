シグナルセクション
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 13%
VantageInternational-Live 14
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
403
利益トレード:
246 (61.04%)
損失トレード:
157 (38.96%)
ベストトレード:
78.30 USD
最悪のトレード:
-24.40 USD
総利益:
811.34 USD (479 109 pips)
総損失:
-416.12 USD (8 585 pips)
最大連続の勝ち:
9 (228.74 USD)
最大連続利益:
228.74 USD (9)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
155
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.45
長いトレード:
206 (51.12%)
短いトレード:
197 (48.88%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
0.98 USD
平均利益:
3.30 USD
平均損失:
-2.65 USD
最大連続の負け:
9 (-161.10 USD)
最大連続損失:
-161.10 USD (9)
月間成長:
12.66%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.24 USD
最大の:
161.34 USD (4.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.62% (163.80 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD+ 395
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD+ 405
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD+ 5.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +78.30 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +228.74 USD
最大連続損失: -161.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 14"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Forex Machine learning model
レビューなし
2026.01.16 16:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
