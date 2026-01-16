- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.n
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.n
|7.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Hello! Your account requires at least $900 to copy 0.01 lots. An ECN low-spread account is recommended.
To fully replicate my lot size, your account balance should be slightly higher than mine. MQL5 services use a formula to calculate your lot size proportionally, and typically, your balance needs to be 10–15% higher for precise synchronization.
In the terminal settings, set the acceptable spread/slippage to 15–25.
Risk Warning: Forex trading involves high risk and may result in capital loss.
Users are responsible for their investment decisions and losses. Past performance does not guarantee future results.
The signal provider is not liable for any losses.
Please assess the risks before trading.
Feel free to leave your feedback!
