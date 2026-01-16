СигналыРазделы
Xing Chen Lin

Salary MT5

Xing Chen Lin
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 32 USD в месяц
прирост с 2026 10%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
14 (93.33%)
Убыточных трейдов:
1 (6.67%)
Лучший трейд:
24.02 USD
Худший трейд:
-3.82 USD
Общая прибыль:
82.74 USD (8 266 pips)
Общий убыток:
-4.27 USD (381 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (60.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.72 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
5.83%
Макс. загрузка депозита:
4.70%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
19.92
Длинных трейдов:
12 (80.00%)
Коротких трейдов:
3 (20.00%)
Профит фактор:
19.38
Мат. ожидание:
5.23 USD
Средняя прибыль:
5.91 USD
Средний убыток:
-4.27 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.82 USD (1)
Прирост в месяц:
9.81%
Алготрейдинг:
40%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
3.94 USD (0.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.47% (3.85 USD)
По эквити:
5.80% (47.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.n 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.n 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.n 7.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.02 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +60.72 USD
Макс. убыток в серии: -3.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Welcome to the exclusive channel https://www.mql5.com/zh/channels/playground

Hello! Your account requires at least $900 to copy 0.01 lots. An ECN low-spread account is recommended.

To fully replicate my lot size, your account balance should be slightly higher than mine. MQL5 services use a formula to calculate your lot size proportionally, and typically, your balance needs to be 10–15% higher for precise synchronization.

In the terminal settings, set the acceptable spread/slippage to 15–25.

Risk Warning: Forex trading involves high risk and may result in capital loss.

Users are responsible for their investment decisions and losses. Past performance does not guarantee future results.

The signal provider is not liable for any losses.

Please assess the risks before trading.

Feel free to leave your feedback!

It is advised to use the same broker. https://i.ecmarkets.fun/api/client/pm/2/LV2DQ

2026.01.16 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 02:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 02:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 02:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.