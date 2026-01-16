SinaisSeções
Xing Chen Lin

Salary MT5

Xing Chen Lin
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 32 USD por mês
crescimento desde 2026 10%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
14 (93.33%)
Negociações com perda:
1 (6.67%)
Melhor negociação:
24.02 USD
Pior negociação:
-3.82 USD
Lucro bruto:
82.74 USD (8 266 pips)
Perda bruta:
-4.27 USD (381 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (60.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.72 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.73
Atividade de negociação:
5.83%
Depósito máximo carregado:
4.70%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
19.92
Negociações longas:
12 (80.00%)
Negociações curtas:
3 (20.00%)
Fator de lucro:
19.38
Valor esperado:
5.23 USD
Lucro médio:
5.91 USD
Perda média:
-4.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.82 USD (1)
Crescimento mensal:
9.81%
Algotrading:
40%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
3.94 USD (0.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.47% (3.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.80% (47.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.n 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.n 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.n 7.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.02 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +60.72 USD
Máxima perda consecutiva: -3.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Welcome to the exclusive channel https://www.mql5.com/zh/channels/playground

Hello! Your account requires at least $900 to copy 0.01 lots. An ECN low-spread account is recommended.

To fully replicate my lot size, your account balance should be slightly higher than mine. MQL5 services use a formula to calculate your lot size proportionally, and typically, your balance needs to be 10–15% higher for precise synchronization.

In the terminal settings, set the acceptable spread/slippage to 15–25.

Risk Warning: Forex trading involves high risk and may result in capital loss.

Users are responsible for their investment decisions and losses. Past performance does not guarantee future results.

The signal provider is not liable for any losses.

Please assess the risks before trading.

Feel free to leave your feedback!

It is advised to use the same broker. https://i.ecmarkets.fun/api/client/pm/2/LV2DQ

2026.01.16 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 02:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 02:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 02:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
