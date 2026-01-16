- 成长
交易:
15
盈利交易:
14 (93.33%)
亏损交易:
1 (6.67%)
最好交易:
24.02 USD
最差交易:
-3.82 USD
毛利:
82.74 USD (8 266 pips)
毛利亏损:
-4.27 USD (381 pips)
最大连续赢利:
10 (60.72 USD)
最大连续盈利:
60.72 USD (10)
夏普比率:
0.73
交易活动:
5.83%
最大入金加载:
4.70%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
19.92
长期交易:
12 (80.00%)
短期交易:
3 (20.00%)
利润因子:
19.38
预期回报:
5.23 USD
平均利润:
5.91 USD
平均损失:
-4.27 USD
最大连续失误:
1 (-3.82 USD)
最大连续亏损:
-3.82 USD (1)
每月增长:
9.81%
算法交易:
40%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
3.94 USD (0.48%)
相对跌幅:
结余:
0.47% (3.85 USD)
净值:
5.80% (47.69 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.n
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.n
|7.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.02 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +60.72 USD
最大连续亏损: -3.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
欢迎加入专属频道https://www.mql5.com/zh/channels/playground
您好！ 您的账户至少需要 900美元才能复制 0.01 手。推荐ECN低点差账户。
若要完全复制我的手数，您的账户余额应该比我的稍高。 MQL5 服务有一套公式来根据比例计算您的手数，通常您的余额需高出 10–15% 才能精确同步。
在终端设置中，请将可接受的点差/滑点设置为 15–25。
风险提示外汇交易具有高风险，可能导致资金损失。
用户对自己的投资决策和亏损负责。 历史记录不代表未来结果。
信号作者不对任何损失负责。 请在交易前评估风险。欢迎留下您的反馈！
建议使用相同的交易商。
