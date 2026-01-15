СигналыРазделы
Mohamad Ridzmal Bin Ridwan

SM Alpha Prime

Mohamad Ridzmal Bin Ridwan
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 22%
Neex-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
9 (50.00%)
Убыточных трейдов:
9 (50.00%)
Лучший трейд:
66.00 USD
Худший трейд:
-20.05 USD
Общая прибыль:
322.95 USD (7 874 pips)
Общий убыток:
-98.87 USD (4 129 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (272.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
272.75 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
10.65%
Макс. загрузка депозита:
18.55%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
2.27
Длинных трейдов:
14 (77.78%)
Коротких трейдов:
4 (22.22%)
Профит фактор:
3.27
Мат. ожидание:
12.45 USD
Средняя прибыль:
35.88 USD
Средний убыток:
-10.99 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-98.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-98.87 USD (9)
Прирост в месяц:
22.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.67 USD
Максимальная:
98.87 USD (9.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.41% (98.87 USD)
По эквити:
1.47% (17.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD 10
XAUUSD 8
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD 233
XAUUSD -9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD 4.7K
XAUUSD -922
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +66.00 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +272.75 USD
Макс. убыток в серии: -98.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Neex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
14.61 × 642
SM is a professionally managed forex signal focused on consistent growth with controlled risk. Trades are executed with discipline, prioritizing capital protection and trade quality over high-frequency speculation.

Key Features

  • Smart risk management and precise entries

  • Short-term scalping & intraday trading

  • Average holding time around 20 minutes

  • No martingale, no grid, no aggressive recovery methods

Risk Management

  • Drawdown is kept at a controlled level

  • Lot size adjusted based on account equity

  • Designed for stable and sustainable performance

Recommended Settings

  • Minimum balance: $300+

  • Leverage: 1:200 – 1:500

  • Default risk settings recommended

  • VPS recommended for best execution

⚠️ Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results.


Нет отзывов
2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 14:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 14:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 13:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 13:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 15:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 15:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 15:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 15:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 15:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
