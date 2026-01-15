SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SM Alpha Prime
Mohamad Ridzmal Bin Ridwan

SM Alpha Prime

Mohamad Ridzmal Bin Ridwan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 22%
Neex-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
9 (50.00%)
Loss Trade:
9 (50.00%)
Best Trade:
66.00 USD
Worst Trade:
-20.05 USD
Profitto lordo:
322.95 USD (7 874 pips)
Perdita lorda:
-98.87 USD (4 129 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (272.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
272.75 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
10.65%
Massimo carico di deposito:
18.55%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
2.27
Long Trade:
14 (77.78%)
Short Trade:
4 (22.22%)
Fattore di profitto:
3.27
Profitto previsto:
12.45 USD
Profitto medio:
35.88 USD
Perdita media:
-10.99 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-98.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-98.87 USD (9)
Crescita mensile:
22.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.67 USD
Massimale:
98.87 USD (9.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.41% (98.87 USD)
Per equità:
1.47% (17.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSD 10
XAUUSD 8
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSD 233
XAUUSD -9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSD 4.7K
XAUUSD -922
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.00 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +272.75 USD
Massima perdita consecutiva: -98.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
14.61 × 642
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

SM is a professionally managed forex signal focused on consistent growth with controlled risk. Trades are executed with discipline, prioritizing capital protection and trade quality over high-frequency speculation.

Key Features

  • Smart risk management and precise entries

  • Short-term scalping & intraday trading

  • Average holding time around 20 minutes

  • No martingale, no grid, no aggressive recovery methods

Risk Management

  • Drawdown is kept at a controlled level

  • Lot size adjusted based on account equity

  • Designed for stable and sustainable performance

Recommended Settings

  • Minimum balance: $300+

  • Leverage: 1:200 – 1:500

  • Default risk settings recommended

  • VPS recommended for best execution

⚠️ Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results.


Non ci sono recensioni
2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 14:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 14:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 13:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 13:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 15:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 15:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 15:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 15:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 15:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SM Alpha Prime
30USD al mese
22%
0
0
USD
1.2K
USD
1
0%
18
50%
11%
3.26
12.45
USD
9%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.