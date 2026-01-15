- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|10
|XAUUSD
|8
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAGUSD
|233
|XAUUSD
|-9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAGUSD
|4.7K
|XAUUSD
|-922
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Neex-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-Pro
|14.61 × 642
SM is a professionally managed forex signal focused on consistent growth with controlled risk. Trades are executed with discipline, prioritizing capital protection and trade quality over high-frequency speculation.
Key Features
-
Smart risk management and precise entries
-
Short-term scalping & intraday trading
-
Average holding time around 20 minutes
-
No martingale, no grid, no aggressive recovery methods
Risk Management
-
Drawdown is kept at a controlled level
-
Lot size adjusted based on account equity
-
Designed for stable and sustainable performance
Recommended Settings
-
Minimum balance: $300+
-
Leverage: 1:200 – 1:500
-
Default risk settings recommended
-
VPS recommended for best execution
⚠️ Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results.
