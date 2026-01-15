SignauxSections
Mohamad Ridzmal Bin Ridwan

SM Alpha Prime

Mohamad Ridzmal Bin Ridwan
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 22%
Neex-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
18
Bénéfice trades:
9 (50.00%)
Perte trades:
9 (50.00%)
Meilleure transaction:
66.00 USD
Pire transaction:
-20.05 USD
Bénéfice brut:
322.95 USD (7 874 pips)
Perte brute:
-98.87 USD (4 129 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (272.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
272.75 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
10.65%
Charge de dépôt maximale:
18.55%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
20 minutes
Facteur de récupération:
2.27
Longs trades:
14 (77.78%)
Courts trades:
4 (22.22%)
Facteur de profit:
3.27
Rendement attendu:
12.45 USD
Bénéfice moyen:
35.88 USD
Perte moyenne:
-10.99 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-98.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-98.87 USD (9)
Croissance mensuelle:
22.41%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
48.67 USD
Maximal:
98.87 USD (9.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.41% (98.87 USD)
Par fonds propres:
1.47% (17.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAGUSD 10
XAUUSD 8
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAGUSD 233
XAUUSD -9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAGUSD 4.7K
XAUUSD -922
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +66.00 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +272.75 USD
Perte consécutive maximale: -98.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Neex-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro
14.61 × 642
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

SM is a professionally managed forex signal focused on consistent growth with controlled risk. Trades are executed with discipline, prioritizing capital protection and trade quality over high-frequency speculation.

Key Features

  • Smart risk management and precise entries

  • Short-term scalping & intraday trading

  • Average holding time around 20 minutes

  • No martingale, no grid, no aggressive recovery methods

Risk Management

  • Drawdown is kept at a controlled level

  • Lot size adjusted based on account equity

  • Designed for stable and sustainable performance

Recommended Settings

  • Minimum balance: $300+

  • Leverage: 1:200 – 1:500

  • Default risk settings recommended

  • VPS recommended for best execution

⚠️ Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results.


Aucun avis
2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 14:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 14:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 13:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 13:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 15:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 15:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 15:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 15:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 15:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
