- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
18
盈利交易:
9 (50.00%)
亏损交易:
9 (50.00%)
最好交易:
66.00 USD
最差交易:
-20.05 USD
毛利:
322.95 USD (7 874 pips)
毛利亏损:
-98.87 USD (4 129 pips)
最大连续赢利:
8 (272.75 USD)
最大连续盈利:
272.75 USD (8)
夏普比率:
0.39
交易活动:
10.65%
最大入金加载:
18.55%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
2.27
长期交易:
14 (77.78%)
短期交易:
4 (22.22%)
利润因子:
3.27
预期回报:
12.45 USD
平均利润:
35.88 USD
平均损失:
-10.99 USD
最大连续失误:
9 (-98.87 USD)
最大连续亏损:
-98.87 USD (9)
每月增长:
22.41%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
48.67 USD
最大值:
98.87 USD (9.41%)
相对跌幅:
结余:
9.41% (98.87 USD)
净值:
1.47% (17.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|10
|XAUUSD
|8
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD
|233
|XAUUSD
|-9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD
|4.7K
|XAUUSD
|-922
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +66.00 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +272.75 USD
最大连续亏损: -98.87 USD
SM is a professionally managed forex signal focused on consistent growth with controlled risk. Trades are executed with discipline, prioritizing capital protection and trade quality over high-frequency speculation.
Key Features
-
Smart risk management and precise entries
-
Short-term scalping & intraday trading
-
Average holding time around 20 minutes
-
No martingale, no grid, no aggressive recovery methods
Risk Management
-
Drawdown is kept at a controlled level
-
Lot size adjusted based on account equity
-
Designed for stable and sustainable performance
Recommended Settings
-
Minimum balance: $300+
-
Leverage: 1:200 – 1:500
-
Default risk settings recommended
-
VPS recommended for best execution
⚠️ Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
0%
18
50%
11%
3.26
12.45
USD
USD
9%
1:500