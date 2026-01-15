СигналыРазделы
Dan Nalae

Amorta

Dan Nalae
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 5%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
13 (81.25%)
Убыточных трейдов:
3 (18.75%)
Лучший трейд:
70.74 USD
Худший трейд:
-68.24 USD
Общая прибыль:
185.43 USD (10 381 pips)
Общий убыток:
-137.70 USD (7 801 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (125.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
125.32 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
99.51%
Макс. загрузка депозита:
0.94%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.70
Длинных трейдов:
9 (56.25%)
Коротких трейдов:
7 (43.75%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
2.98 USD
Средняя прибыль:
14.26 USD
Средний убыток:
-45.90 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-68.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-68.24 USD (1)
Прирост в месяц:
4.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.12 USD
Максимальная:
68.24 USD (6.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.41% (68.24 USD)
По эквити:
4.33% (44.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 48
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70.74 USD
Худший трейд: -68 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +125.32 USD
Макс. убыток в серии: -68.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
Нет отзывов
2026.01.15 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Amorta
35 USD в месяц
5%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
16
81%
100%
1.34
2.98
USD
6%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.