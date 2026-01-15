- Прирост
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
13 (81.25%)
Убыточных трейдов:
3 (18.75%)
Лучший трейд:
70.74 USD
Худший трейд:
-68.24 USD
Общая прибыль:
185.43 USD (10 381 pips)
Общий убыток:
-137.70 USD (7 801 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (125.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
125.32 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
99.51%
Макс. загрузка депозита:
0.94%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.70
Длинных трейдов:
9 (56.25%)
Коротких трейдов:
7 (43.75%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
2.98 USD
Средняя прибыль:
14.26 USD
Средний убыток:
-45.90 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-68.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-68.24 USD (1)
Прирост в месяц:
4.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.12 USD
Максимальная:
68.24 USD (6.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.41% (68.24 USD)
По эквити:
4.33% (44.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
