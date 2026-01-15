- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
13 (81.25%)
亏损交易:
3 (18.75%)
最好交易:
70.74 USD
最差交易:
-68.24 USD
毛利:
185.43 USD (10 381 pips)
毛利亏损:
-137.70 USD (7 801 pips)
最大连续赢利:
4 (125.32 USD)
最大连续盈利:
125.32 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
99.51%
最大入金加载:
0.94%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.70
长期交易:
9 (56.25%)
短期交易:
7 (43.75%)
利润因子:
1.35
预期回报:
2.98 USD
平均利润:
14.26 USD
平均损失:
-45.90 USD
最大连续失误:
1 (-68.24 USD)
最大连续亏损:
-68.24 USD (1)
每月增长:
4.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
35.12 USD
最大值:
68.24 USD (6.41%)
相对跌幅:
结余:
6.41% (68.24 USD)
净值:
4.21% (42.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +70.74 USD
最差交易: -68 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +125.32 USD
最大连续亏损: -68.24 USD
