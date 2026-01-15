- Incremento
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
13 (81.25%)
Transacciones Irrentables:
3 (18.75%)
Mejor transacción:
70.74 USD
Peor transacción:
-68.24 USD
Beneficio Bruto:
185.43 USD (10 381 pips)
Pérdidas Brutas:
-137.70 USD (7 801 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (125.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
125.32 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
99.51%
Carga máxima del depósito:
0.94%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.70
Transacciones Largas:
9 (56.25%)
Transacciones Cortas:
7 (43.75%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
2.98 USD
Beneficio medio:
14.26 USD
Pérdidas medias:
-45.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-68.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-68.24 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.90%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
35.12 USD
Máxima:
68.24 USD (6.41%)
Reducción relativa:
De balance:
6.41% (68.24 USD)
De fondos:
4.33% (44.25 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
35 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
16
81%
100%
1.34
2.98
USD
USD
6%
1:500