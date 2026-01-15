- Crescimento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
13 (81.25%)
Negociações com perda:
3 (18.75%)
Melhor negociação:
70.74 USD
Pior negociação:
-68.24 USD
Lucro bruto:
185.43 USD (10 381 pips)
Perda bruta:
-137.70 USD (7 801 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (125.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
125.32 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
99.51%
Depósito máximo carregado:
0.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.70
Negociações longas:
9 (56.25%)
Negociações curtas:
7 (43.75%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
2.98 USD
Lucro médio:
14.26 USD
Perda média:
-45.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-68.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-68.24 USD (1)
Crescimento mensal:
4.90%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35.12 USD
Máximo:
68.24 USD (6.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.41% (68.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.21% (42.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +70.74 USD
Pior negociação: -68 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +125.32 USD
Máxima perda consecutiva: -68.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
