- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
13 (81.25%)
損失トレード:
3 (18.75%)
ベストトレード:
70.74 USD
最悪のトレード:
-68.24 USD
総利益:
185.43 USD (10 381 pips)
総損失:
-137.70 USD (7 801 pips)
最大連続の勝ち:
4 (125.32 USD)
最大連続利益:
125.32 USD (4)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
99.51%
最大入金額:
0.94%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.70
長いトレード:
9 (56.25%)
短いトレード:
7 (43.75%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
2.98 USD
平均利益:
14.26 USD
平均損失:
-45.90 USD
最大連続の負け:
1 (-68.24 USD)
最大連続損失:
-68.24 USD (1)
月間成長:
4.90%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.12 USD
最大の:
68.24 USD (6.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.41% (68.24 USD)
エクイティによる:
4.21% (42.98 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
