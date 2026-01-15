- Crescita
Trade:
16
Profit Trade:
13 (81.25%)
Loss Trade:
3 (18.75%)
Best Trade:
70.74 USD
Worst Trade:
-68.24 USD
Profitto lordo:
185.43 USD (10 381 pips)
Perdita lorda:
-137.70 USD (7 801 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (125.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
125.32 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
99.51%
Massimo carico di deposito:
0.94%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
9 (56.25%)
Short Trade:
7 (43.75%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
2.98 USD
Profitto medio:
14.26 USD
Perdita media:
-45.90 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-68.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-68.24 USD (1)
Crescita mensile:
4.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.12 USD
Massimale:
68.24 USD (6.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.41% (68.24 USD)
Per equità:
4.21% (42.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|9.00 × 2
