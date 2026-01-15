- 자본
- 축소
트레이드:
16
이익 거래:
13 (81.25%)
손실 거래:
3 (18.75%)
최고의 거래:
70.74 USD
최악의 거래:
-68.24 USD
총 수익:
185.43 USD (10 381 pips)
총 손실:
-137.70 USD (7 801 pips)
연속 최대 이익:
4 (125.32 USD)
연속 최대 이익:
125.32 USD (4)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
99.51%
최대 입금량:
0.94%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.70
롱(주식매수):
9 (56.25%)
숏(주식차입매도):
7 (43.75%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
2.98 USD
평균 이익:
14.26 USD
평균 손실:
-45.90 USD
연속 최대 손실:
1 (-68.24 USD)
연속 최대 손실:
-68.24 USD (1)
월별 성장률:
4.90%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35.12 USD
최대한의:
68.24 USD (6.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.41% (68.24 USD)
자본금별:
4.33% (44.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리뷰 없음
