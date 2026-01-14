СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Fxglobe
Raylson Da Silva De Oliveira

Fxglobe

Raylson Da Silva De Oliveira
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2026 0%
FXGlobeInternational-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
53 (69.73%)
Убыточных трейдов:
23 (30.26%)
Лучший трейд:
81.51 USD
Худший трейд:
-20.26 USD
Общая прибыль:
194.59 USD (7 612 pips)
Общий убыток:
-111.49 USD (6 184 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (19.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
85.12 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
47.86%
Макс. загрузка депозита:
14.90%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
76
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
76 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
3.67 USD
Средний убыток:
-4.85 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-77.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-77.27 USD (6)
Прирост в месяц:
0.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.00 USD
Максимальная:
79.51 USD (0.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.39% (78.74 USD)
По эквити:
0.87% (175.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Gold.c_Spot 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Gold.c_Spot 83
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Gold.c_Spot 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +81.51 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +19.82 USD
Макс. убыток в серии: -77.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXGlobeInternational-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Нет отзывов
2026.01.14 05:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 05:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 03:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 03:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fxglobe
3000 USD в месяц
0%
0
0
USD
20K
USD
1
100%
76
69%
48%
1.74
1.09
USD
1%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.