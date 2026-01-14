- Прирост
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
53 (69.73%)
Убыточных трейдов:
23 (30.26%)
Лучший трейд:
81.51 USD
Худший трейд:
-20.26 USD
Общая прибыль:
194.59 USD (7 612 pips)
Общий убыток:
-111.49 USD (6 184 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (19.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
85.12 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
47.86%
Макс. загрузка депозита:
14.90%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
76
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
76 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
3.67 USD
Средний убыток:
-4.85 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-77.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-77.27 USD (6)
Прирост в месяц:
0.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.00 USD
Максимальная:
79.51 USD (0.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.39% (78.74 USD)
По эквити:
0.87% (175.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Gold.c_Spot
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Gold.c_Spot
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Gold.c_Spot
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXGlobeInternational-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
