Negociações:
76
Negociações com lucro:
53 (69.73%)
Negociações com perda:
23 (30.26%)
Melhor negociação:
81.51 USD
Pior negociação:
-20.26 USD
Lucro bruto:
194.59 USD (7 612 pips)
Perda bruta:
-111.49 USD (6 184 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (19.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
85.12 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
47.86%
Depósito máximo carregado:
14.90%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
76
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
1.05
Negociações longas:
76 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
1.09 USD
Lucro médio:
3.67 USD
Perda média:
-4.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-77.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-77.27 USD (6)
Crescimento mensal:
0.42%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
30.00 USD
Máximo:
79.51 USD (0.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.39% (78.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.87% (175.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|Gold.c_Spot
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|Gold.c_Spot
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|Gold.c_Spot
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +81.51 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +19.82 USD
Máxima perda consecutiva: -77.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXGlobeInternational-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
