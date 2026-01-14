- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
76
盈利交易:
53 (69.73%)
亏损交易:
23 (30.26%)
最好交易:
81.51 USD
最差交易:
-20.26 USD
毛利:
194.59 USD (7 612 pips)
毛利亏损:
-111.49 USD (6 184 pips)
最大连续赢利:
9 (19.82 USD)
最大连续盈利:
85.12 USD (5)
夏普比率:
0.12
交易活动:
47.86%
最大入金加载:
14.90%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
76
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
1.05
长期交易:
76 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.75
预期回报:
1.09 USD
平均利润:
3.67 USD
平均损失:
-4.85 USD
最大连续失误:
6 (-77.27 USD)
最大连续亏损:
-77.27 USD (6)
每月增长:
0.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
30.00 USD
最大值:
79.51 USD (0.40%)
相对跌幅:
结余:
0.39% (78.74 USD)
净值:
0.87% (175.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Gold.c_Spot
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Gold.c_Spot
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Gold.c_Spot
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +81.51 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +19.82 USD
最大连续亏损: -77.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXGlobeInternational-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
