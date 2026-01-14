- 자본
트레이드:
147
이익 거래:
99 (67.34%)
손실 거래:
48 (32.65%)
최고의 거래:
81.51 USD
최악의 거래:
-20.26 USD
총 수익:
390.93 USD (15 368 pips)
총 손실:
-208.48 USD (12 769 pips)
연속 최대 이익:
9 (19.82 USD)
연속 최대 이익:
85.12 USD (5)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
21.76%
최대 입금량:
14.90%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
147
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
2.29
롱(주식매수):
106 (72.11%)
숏(주식차입매도):
41 (27.89%)
수익 요인:
1.88
기대수익:
1.24 USD
평균 이익:
3.95 USD
평균 손실:
-4.34 USD
연속 최대 손실:
6 (-77.27 USD)
연속 최대 손실:
-77.27 USD (6)
월별 성장률:
0.91%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
30.00 USD
최대한의:
79.51 USD (0.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.39% (78.74 USD)
자본금별:
0.87% (175.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|Gold.c_Spot
|76
|Gold_Spot.f
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|Gold.c_Spot
|83
|Gold_Spot.f
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|Gold.c_Spot
|1.4K
|Gold_Spot.f
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +81.51 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +19.82 USD
연속 최대 손실: -77.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXGlobeInternational-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
리뷰 없음
