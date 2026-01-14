- 成長
トレード:
76
利益トレード:
53 (69.73%)
損失トレード:
23 (30.26%)
ベストトレード:
81.51 USD
最悪のトレード:
-20.26 USD
総利益:
194.59 USD (7 612 pips)
総損失:
-111.49 USD (6 184 pips)
最大連続の勝ち:
9 (19.82 USD)
最大連続利益:
85.12 USD (5)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
47.86%
最大入金額:
14.90%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
76
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
1.05
長いトレード:
76 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.75
期待されたペイオフ:
1.09 USD
平均利益:
3.67 USD
平均損失:
-4.85 USD
最大連続の負け:
6 (-77.27 USD)
最大連続損失:
-77.27 USD (6)
月間成長:
0.42%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
30.00 USD
最大の:
79.51 USD (0.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.39% (78.74 USD)
エクイティによる:
0.87% (175.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|Gold.c_Spot
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|Gold.c_Spot
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|Gold.c_Spot
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXGlobeInternational-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
レビューなし
