- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
53 (69.73%)
Loss Trade:
23 (30.26%)
Best Trade:
81.51 USD
Worst Trade:
-20.26 USD
Profitto lordo:
194.59 USD (7 612 pips)
Perdita lorda:
-111.49 USD (6 184 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (19.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.12 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
47.86%
Massimo carico di deposito:
14.90%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
76 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
1.09 USD
Profitto medio:
3.67 USD
Perdita media:
-4.85 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-77.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.27 USD (6)
Crescita mensile:
0.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.00 USD
Massimale:
79.51 USD (0.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.39% (78.74 USD)
Per equità:
0.87% (175.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Gold.c_Spot
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Gold.c_Spot
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Gold.c_Spot
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.51 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +19.82 USD
Massima perdita consecutiva: -77.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXGlobeInternational-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
0%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
1
100%
76
69%
48%
1.74
1.09
USD
USD
1%
1:500