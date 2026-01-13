СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / PD WTI 500
Koson Maneechansook

PD WTI 500

Koson Maneechansook
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
31 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.84 AUD
Худший трейд:
0.00 AUD
Общая прибыль:
23.44 AUD (15 576 pips)
Общий убыток:
0.00 AUD
Макс. серия выигрышей:
31 (23.44 AUD)
Макс. прибыль в серии:
23.44 AUD (31)
Коэффициент Шарпа:
41.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.72%
Последний трейд:
39 минут
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
31 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.76 AUD
Средняя прибыль:
0.76 AUD
Средний убыток:
0.00 AUD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 AUD)
Макс. убыток в серии:
0.00 AUD (0)
Прирост в месяц:
0.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
0.00 AUD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
0.03% (0.75 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SpotCrude.a 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SpotCrude.a 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SpotCrude.a 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.84 AUD
Худший трейд: -0 AUD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +23.44 AUD
Макс. убыток в серии: -0.00 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.13 15:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PD WTI 500
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
2.5K
AUD
4
100%
31
100%
100%
n/a
0.76
AUD
0%
1:30
Копировать

