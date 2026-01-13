- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
31 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.84 AUD
Худший трейд:
0.00 AUD
Общая прибыль:
23.44 AUD (15 576 pips)
Общий убыток:
0.00 AUD
Макс. серия выигрышей:
31 (23.44 AUD)
Макс. прибыль в серии:
23.44 AUD (31)
Коэффициент Шарпа:
41.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.72%
Последний трейд:
39 минут
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
31 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.76 AUD
Средняя прибыль:
0.76 AUD
Средний убыток:
0.00 AUD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 AUD)
Макс. убыток в серии:
0.00 AUD (0)
Прирост в месяц:
0.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
0.00 AUD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
0.03% (0.75 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SpotCrude.a
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SpotCrude.a
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SpotCrude.a
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
2.5K
AUD
AUD
4
100%
31
100%
100%
n/a
0.76
AUD
AUD
0%
1:30