- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
31 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.84 AUD
最差交易:
0.00 AUD
毛利:
23.44 AUD (15 576 pips)
毛利亏损:
0.00 AUD
最大连续赢利:
31 (23.44 AUD)
最大连续盈利:
23.44 AUD (31)
夏普比率:
41.16
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.72%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
18
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.00
长期交易:
31 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.76 AUD
平均利润:
0.76 AUD
平均损失:
0.00 AUD
最大连续失误:
0 (0.00 AUD)
最大连续亏损:
0.00 AUD (0)
每月增长:
0.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
0.00 AUD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 AUD)
净值:
0.03% (0.75 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SpotCrude.a
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SpotCrude.a
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SpotCrude.a
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.84 AUD
最差交易: -0 AUD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +23.44 AUD
最大连续亏损: -0.00 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
