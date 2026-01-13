SegnaliSezioni
Koson Maneechansook

PD WTI 500

Koson Maneechansook
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
29 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.78 AUD
Worst Trade:
0.00 AUD
Profitto lordo:
21.85 AUD (14 516 pips)
Perdita lorda:
0.00 AUD
Vincite massime consecutive:
29 (21.85 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
21.85 AUD (29)
Indice di Sharpe:
65.96
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.36%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
29 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.75 AUD
Profitto medio:
0.75 AUD
Perdita media:
0.00 AUD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 AUD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 AUD (0)
Crescita mensile:
0.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
0.00 AUD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
0.01% (0.21 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SpotCrude.a 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SpotCrude.a 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SpotCrude.a 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.78 AUD
Worst Trade: -0 AUD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +21.85 AUD
Massima perdita consecutiva: -0.00 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
