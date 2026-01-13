SignauxSections
Koson Maneechansook

PD WTI 500

Koson Maneechansook
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
29
Bénéfice trades:
29 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.78 AUD
Pire transaction:
0.00 AUD
Bénéfice brut:
21.85 AUD (14 516 pips)
Perte brute:
0.00 AUD
Gains consécutifs maximales:
29 (21.85 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
21.85 AUD (29)
Ratio de Sharpe:
65.96
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.36%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
29 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.75 AUD
Bénéfice moyen:
0.75 AUD
Perte moyenne:
0.00 AUD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 AUD)
Perte consécutive maximale:
0.00 AUD (0)
Croissance mensuelle:
0.87%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
0.00 AUD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 AUD)
Par fonds propres:
0.01% (0.21 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SpotCrude.a 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SpotCrude.a 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SpotCrude.a 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.78 AUD
Pire transaction: -0 AUD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +21.85 AUD
Perte consécutive maximale: -0.00 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
