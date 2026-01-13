SinaisSeções
Koson Maneechansook

PD WTI 500

Koson Maneechansook
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 1%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
31 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.84 AUD
Pior negociação:
0.00 AUD
Lucro bruto:
23.44 AUD (15 576 pips)
Perda bruta:
0.00 AUD
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (23.44 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
23.44 AUD (31)
Índice de Sharpe:
41.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.72%
Último negócio:
12 minutos atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
31 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.76 AUD
Lucro médio:
0.76 AUD
Perda média:
0.00 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 AUD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 AUD (0)
Crescimento mensal:
0.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
0.00 AUD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.03% (0.75 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
SpotCrude.a 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
SpotCrude.a 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
SpotCrude.a 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.84 AUD
Pior negociação: -0 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +23.44 AUD
Máxima perda consecutiva: -0.00 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
PD WTI 500
30 USD por mês
1%
0
0
USD
2.5K
AUD
4
100%
31
100%
100%
n/a
0.76
AUD
0%
1:30
