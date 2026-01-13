- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
31 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.84 AUD
Pior negociação:
0.00 AUD
Lucro bruto:
23.44 AUD (15 576 pips)
Perda bruta:
0.00 AUD
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (23.44 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
23.44 AUD (31)
Índice de Sharpe:
41.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.72%
Último negócio:
12 minutos atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
31 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.76 AUD
Lucro médio:
0.76 AUD
Perda média:
0.00 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 AUD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 AUD (0)
Crescimento mensal:
0.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
0.00 AUD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.03% (0.75 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|SpotCrude.a
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|SpotCrude.a
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|SpotCrude.a
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.84 AUD
Pior negociação: -0 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +23.44 AUD
Máxima perda consecutiva: -0.00 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
2.5K
AUD
AUD
4
100%
31
100%
100%
n/a
0.76
AUD
AUD
0%
1:30