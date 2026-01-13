- 成長
トレード:
31
利益トレード:
31 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.84 AUD
最悪のトレード:
0.00 AUD
総利益:
23.44 AUD (15 576 pips)
総損失:
0.00 AUD
最大連続の勝ち:
31 (23.44 AUD)
最大連続利益:
23.44 AUD (31)
シャープレシオ:
41.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.72%
最近のトレード:
29 分前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
31 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.76 AUD
平均利益:
0.76 AUD
平均損失:
0.00 AUD
最大連続の負け:
0 (0.00 AUD)
最大連続損失:
0.00 AUD (0)
月間成長:
0.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
0.00 AUD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 AUD)
エクイティによる:
0.03% (0.75 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|SpotCrude.a
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|SpotCrude.a
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|SpotCrude.a
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.84 AUD
最悪のトレード: -0 AUD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +23.44 AUD
最大連続損失: -0.00 AUD
