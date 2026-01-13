- 자본
- 축소
트레이드:
29
이익 거래:
29 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
0.78 AUD
최악의 거래:
0.00 AUD
총 수익:
21.85 AUD (14 516 pips)
총 손실:
0.00 AUD
연속 최대 이익:
29 (21.85 AUD)
연속 최대 이익:
21.85 AUD (29)
샤프 비율:
65.96
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.36%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
29 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.75 AUD
평균 이익:
0.75 AUD
평균 손실:
0.00 AUD
연속 최대 손실:
0 (0.00 AUD)
연속 최대 손실:
0.00 AUD (0)
월별 성장률:
0.87%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 AUD
최대한의:
0.00 AUD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 AUD)
자본금별:
0.01% (0.19 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|SpotCrude.a
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|SpotCrude.a
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|SpotCrude.a
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.78 AUD
최악의 거래: -0 AUD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +21.85 AUD
연속 최대 손실: -0.00 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
0%
0
0
USD
USD
2.5K
AUD
AUD
4
100%
29
100%
100%
n/a
0.75
AUD
AUD
0%
1:30