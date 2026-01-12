СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Lowdrow1
Mohamed Anwar Kamel Abdelwahed

Lowdrow1

Mohamed Anwar Kamel Abdelwahed
0 отзывов
0 / 0 USD
прирост с 2026 0%
FundedTraderMarkets-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
3 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
72.93 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
181.22 USD (663 pips)
Общий убыток:
-5.74 USD
Макс. серия выигрышей:
3 (181.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
181.22 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
3.42
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
30.57
Длинных трейдов:
3 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
31.57
Мат. ожидание:
60.41 USD
Средняя прибыль:
60.41 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.74 USD
Максимальная:
5.74 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 175
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 663
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +72.93 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +181.22 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FundedTraderMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

In this signal, we rely on professional trading strategies that aim to preserve capital by using a low drawdown rate.

Minimum amount is $500


2026.01.12 14:04
Share of trading days is too low
2026.01.12 13:58
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 7.69% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 13:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 13:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 13:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
