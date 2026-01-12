- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
3 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
72.93 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
181.22 USD (663 pips)
Общий убыток:
-5.74 USD
Макс. серия выигрышей:
3 (181.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
181.22 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
3.42
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
30.57
Длинных трейдов:
3 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
31.57
Мат. ожидание:
60.41 USD
Средняя прибыль:
60.41 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.74 USD
Максимальная:
5.74 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|663
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +72.93 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +181.22 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FundedTraderMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
In this signal, we rely on professional trading strategies that aim to preserve capital by using a low drawdown rate.
Minimum amount is $500
Нет отзывов