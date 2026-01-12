- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
8 (88.88%)
손실 거래:
1 (11.11%)
최고의 거래:
73.59 USD
최악의 거래:
-12.96 USD
총 수익:
328.41 USD (1 344 pips)
총 손실:
-28.85 USD (81 pips)
연속 최대 이익:
7 (254.82 USD)
연속 최대 이익:
254.82 USD (7)
샤프 비율:
1.19
거래 활동:
72.23%
최대 입금량:
0.65%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
19.62
롱(주식매수):
5 (55.56%)
숏(주식차입매도):
4 (44.44%)
수익 요인:
11.38
기대수익:
33.28 USD
평균 이익:
41.05 USD
평균 손실:
-28.85 USD
연속 최대 손실:
1 (-12.96 USD)
연속 최대 손실:
-12.96 USD (1)
월별 성장률:
0.60%
Algo 트레이딩:
66%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.74 USD
최대한의:
15.27 USD (0.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.01% (5.74 USD)
자본금별:
0.13% (63.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|302
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FundedTraderMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
In this signal, we rely on professional trading strategies that aim to preserve capital by using a low drawdown rate.
Minimum amount is $500
리뷰 없음
