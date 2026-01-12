- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3
利益トレード:
3 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
72.93 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
181.22 USD (663 pips)
総損失:
-5.74 USD
最大連続の勝ち:
3 (181.22 USD)
最大連続利益:
181.22 USD (3)
シャープレシオ:
3.42
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
30.57
長いトレード:
3 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
31.57
期待されたペイオフ:
60.41 USD
平均利益:
60.41 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.74 USD
最大の:
5.74 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|663
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FundedTraderMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
In this signal, we rely on professional trading strategies that aim to preserve capital by using a low drawdown rate.
Minimum amount is $500
