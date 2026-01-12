- Wachstum
Trades insgesamt:
3
Gewinntrades:
3 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
72.93 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
181.22 USD (663 pips)
Bruttoverlust:
-5.74 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (181.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
181.22 USD (3)
Sharpe Ratio:
3.42
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
30.57
Long-Positionen:
3 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
31.57
Mathematische Gewinnerwartung:
60.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
60.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
0.35%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.74 USD
Maximaler:
5.74 USD (0.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|663
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +72.93 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +181.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FundedTraderMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
In this signal, we rely on professional trading strategies that aim to preserve capital by using a low drawdown rate.
Minimum amount is $500
