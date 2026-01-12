- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3
盈利交易:
3 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
72.93 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
181.22 USD (663 pips)
毛利亏损:
-5.74 USD
最大连续赢利:
3 (181.22 USD)
最大连续盈利:
181.22 USD (3)
夏普比率:
3.42
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
9 小时
采收率:
30.57
长期交易:
3 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
31.57
预期回报:
60.41 USD
平均利润:
60.41 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.74 USD
最大值:
5.74 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|663
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +72.93 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +181.22 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FundedTraderMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
In this signal, we rely on professional trading strategies that aim to preserve capital by using a low drawdown rate.
Minimum amount is $500
