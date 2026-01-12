SinaisSeções
Mohamed Anwar Kamel Abdelwahed

Lowdrow1

Mohamed Anwar Kamel Abdelwahed
0 comentários
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 0%
FundedTraderMarkets-Server
1:100
Negociações:
3
Negociações com lucro:
3 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
72.93 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
181.22 USD (663 pips)
Perda bruta:
-5.74 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (181.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
181.22 USD (3)
Índice de Sharpe:
3.42
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
30.57
Negociações longas:
3 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
31.57
Valor esperado:
60.41 USD
Lucro médio:
60.41 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.74 USD
Máximo:
5.74 USD (0.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD 175
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD 663
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Melhor negociação: +72.93 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +181.22 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FundedTraderMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

In this signal, we rely on professional trading strategies that aim to preserve capital by using a low drawdown rate.

Minimum amount is $500


2026.01.12 14:04
Share of trading days is too low
2026.01.12 13:58
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 7.69% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 13:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 13:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 13:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
