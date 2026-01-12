- Crescimento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
3 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
72.93 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
181.22 USD (663 pips)
Perda bruta:
-5.74 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (181.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
181.22 USD (3)
Índice de Sharpe:
3.42
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
30.57
Negociações longas:
3 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
31.57
Valor esperado:
60.41 USD
Lucro médio:
60.41 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.74 USD
Máximo:
5.74 USD (0.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
AUDUSD
3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
AUDUSD
175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
AUDUSD
663
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +72.93 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +181.22 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FundedTraderMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
In this signal, we rely on professional trading strategies that aim to preserve capital by using a low drawdown rate.
Minimum amount is $500
