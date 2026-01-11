- Прирост
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
44 (88.00%)
Убыточных трейдов:
6 (12.00%)
Лучший трейд:
30.08 USD
Худший трейд:
-38.94 USD
Общая прибыль:
312.51 USD (20 933 pips)
Общий убыток:
-97.43 USD (5 555 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (65.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.10 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
3.13
Длинных трейдов:
35 (70.00%)
Коротких трейдов:
15 (30.00%)
Профит фактор:
3.21
Мат. ожидание:
4.30 USD
Средняя прибыль:
7.10 USD
Средний убыток:
-16.24 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-68.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-68.82 USD (2)
Прирост в месяц:
43.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
68.82 USD (9.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|215
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
