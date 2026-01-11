СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Karunia Adi Scalping
Karunia Adi Sholichin

Karunia Adi Scalping

Karunia Adi Sholichin
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
44 (88.00%)
Убыточных трейдов:
6 (12.00%)
Лучший трейд:
30.08 USD
Худший трейд:
-38.94 USD
Общая прибыль:
312.51 USD (20 933 pips)
Общий убыток:
-97.43 USD (5 555 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (65.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.10 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
3.13
Длинных трейдов:
35 (70.00%)
Коротких трейдов:
15 (30.00%)
Профит фактор:
3.21
Мат. ожидание:
4.30 USD
Средняя прибыль:
7.10 USD
Средний убыток:
-16.24 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-68.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-68.82 USD (2)
Прирост в месяц:
43.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
68.82 USD (9.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 215
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 15K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.08 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +65.80 USD
Макс. убыток в серии: -68.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
