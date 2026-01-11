- 자본
- 축소
트레이드:
50
이익 거래:
44 (88.00%)
손실 거래:
6 (12.00%)
최고의 거래:
30.08 USD
최악의 거래:
-38.94 USD
총 수익:
312.51 USD (20 933 pips)
총 손실:
-97.43 USD (5 555 pips)
연속 최대 이익:
18 (65.80 USD)
연속 최대 이익:
117.10 USD (9)
샤프 비율:
0.46
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
32 분
회복 요인:
3.13
롱(주식매수):
35 (70.00%)
숏(주식차입매도):
15 (30.00%)
수익 요인:
3.21
기대수익:
4.30 USD
평균 이익:
7.10 USD
평균 손실:
-16.24 USD
연속 최대 손실:
2 (-68.82 USD)
연속 최대 손실:
-68.82 USD (2)
월별 성장률:
43.02%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
68.82 USD (9.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|215
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.08 USD
최악의 거래: -39 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +65.80 USD
연속 최대 손실: -68.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
