- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
44 (88.00%)
Loss Trade:
6 (12.00%)
Best Trade:
30.08 USD
Worst Trade:
-38.94 USD
Profitto lordo:
312.51 USD (20 933 pips)
Perdita lorda:
-97.43 USD (5 555 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (65.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.10 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
3.13
Long Trade:
35 (70.00%)
Short Trade:
15 (30.00%)
Fattore di profitto:
3.21
Profitto previsto:
4.30 USD
Profitto medio:
7.10 USD
Perdita media:
-16.24 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-68.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-68.82 USD (2)
Crescita mensile:
43.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
68.82 USD (9.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|215
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.08 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +65.80 USD
Massima perdita consecutiva: -68.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
