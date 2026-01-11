- 成长
交易:
50
盈利交易:
44 (88.00%)
亏损交易:
6 (12.00%)
最好交易:
30.08 USD
最差交易:
-38.94 USD
毛利:
312.51 USD (20 933 pips)
毛利亏损:
-97.43 USD (5 555 pips)
最大连续赢利:
18 (65.80 USD)
最大连续盈利:
117.10 USD (9)
夏普比率:
0.46
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
41
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
3.13
长期交易:
35 (70.00%)
短期交易:
15 (30.00%)
利润因子:
3.21
预期回报:
4.30 USD
平均利润:
7.10 USD
平均损失:
-16.24 USD
最大连续失误:
2 (-68.82 USD)
最大连续亏损:
-68.82 USD (2)
每月增长:
43.02%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
68.82 USD (9.20%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|215
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.08 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +65.80 USD
最大连续亏损: -68.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
