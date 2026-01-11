- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
50
Gewinntrades:
44 (88.00%)
Verlusttrades:
6 (12.00%)
Bester Trade:
30.08 USD
Schlechtester Trade:
-38.94 USD
Bruttoprofit:
312.51 USD (20 933 pips)
Bruttoverlust:
-97.43 USD (5 555 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (65.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
117.10 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.46
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
32 Minuten
Erholungsfaktor:
3.13
Long-Positionen:
35 (70.00%)
Short-Positionen:
15 (30.00%)
Profit-Faktor:
3.21
Mathematische Gewinnerwartung:
4.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-68.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-68.82 USD (2)
Wachstum pro Monat :
43.02%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
68.82 USD (9.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|215
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
