Karunia Adi Sholichin

Karunia Adi Scalping

Karunia Adi Sholichin
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
50
Gewinntrades:
44 (88.00%)
Verlusttrades:
6 (12.00%)
Bester Trade:
30.08 USD
Schlechtester Trade:
-38.94 USD
Bruttoprofit:
312.51 USD (20 933 pips)
Bruttoverlust:
-97.43 USD (5 555 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (65.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
117.10 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.46
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
32 Minuten
Erholungsfaktor:
3.13
Long-Positionen:
35 (70.00%)
Short-Positionen:
15 (30.00%)
Profit-Faktor:
3.21
Mathematische Gewinnerwartung:
4.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-68.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-68.82 USD (2)
Wachstum pro Monat :
43.02%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
68.82 USD (9.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 215
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
