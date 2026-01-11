- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
50
利益トレード:
44 (88.00%)
損失トレード:
6 (12.00%)
ベストトレード:
30.08 USD
最悪のトレード:
-38.94 USD
総利益:
312.51 USD (20 933 pips)
総損失:
-97.43 USD (5 555 pips)
最大連続の勝ち:
18 (65.80 USD)
最大連続利益:
117.10 USD (9)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
32 分
リカバリーファクター:
3.13
長いトレード:
35 (70.00%)
短いトレード:
15 (30.00%)
プロフィットファクター:
3.21
期待されたペイオフ:
4.30 USD
平均利益:
7.10 USD
平均損失:
-16.24 USD
最大連続の負け:
2 (-68.82 USD)
最大連続損失:
-68.82 USD (2)
月間成長:
43.02%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
68.82 USD (9.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|215
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.08 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +65.80 USD
最大連続損失: -68.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし